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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед» при одном условии

29 Января 2022 • 13:27 Комментировать

Французский хавбек Поль Погба может остаться в «Манчестер Юнайтед». Звездный полузащитник готов продлить сотрудничество с английским грандом при одном условии, рапортует на своих страницах таблоид The Sun.

Источник утверждает, что 28-летний футболист заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Ральфом Рангником. Поль может продлить свое пребывание на «Олд Траффорд», если немецкий специалист останется у руля команды в следующем сезоне.

Контракты игрока и тренера с «красными дьяволами» истекают по завершении сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что «МЮ» может расстаться с Рангником летом. На его место рассматриваются кандидатуры Эрика тен Хага, Маурисио Почеттино и Роберто Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Поль Погба
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