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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Валенсия» практически договорилась об аренде нападающего «Тоттенхэма»

29 Января 2022 • 01:19 Комментировать

Испанская «Валенсия» собирается усилиться за счет форварда «Тоттенхэма» Брайана Хиля, сделка должна быть заключена до конца месяца. В субботу должен состояться очередной этап переговоров на эту тему, при этом «Валенсия» готова платить Хилю всю его английскую зарплату на период его выступлений в составе испанского клуба. Об этом в своем «Твиттере» сообщил итальянский репортер Фабрицио Романо.

Ранее Хиль уже выступал в испанском чемпионате, защищая цвета «Севильи» - его трансфер обошелся в 25 миллионов евро. Нынешнее соглашение Хиля с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2026 года, его нынешняя трансферная ценность согласно приложению Transfermarkt - 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Тоттенхэм Брайан Хиль трансферы футбола - зима 2022
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