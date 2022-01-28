«Барселона» завершает переход Адамы Траоре

Атакующий полузащитник Адама Траоре в скором времени будет представлен в качестве игрока каталонской «Барселоны». По информации в твиттер-аккаунте Фабрицио Романо, футболист уже прибыл в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

«Сине-гранатовые» арендуют Траоре у «Вулверхэмптона» до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро. Если Адама хорошо проявит себя в эти полгода, каталонцы предложат ему пятилетнее соглашение.

Стоит отметить, что Траоре является воспитанником академии «Барселоны». С 2015 года вингер выступает на Туманном Альбионе.