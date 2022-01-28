Роналду: «Я влюбился в Джорджину, это было неожиданно для меня»

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду, ныне выступающий в составе английского «Манчестер Юнайтед», рассказал об отношениях со своей девушкой Джорджиной Родригес.

«Сначала даже в мыслях не было, что у меня появятся такие сильные чувства к ней. Однако со временем я влюбился в Джорджину. Это было неожиданно для меня. Прошло некоторое время, и я почувствовал, что она стала для меня той единственной», - передает слова португальца таблоид The Sun.

Криштиану присоединился к «Юнайтед» летом 2021 года. Он забил восемь голов и сделал два ассиста в 18 играх АПЛ.