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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» сузил количество претендентов на пост главного тренера

28 Января 2022 • 01:03 Комментировать

Уже в пятницу английский «Эвертон» окончательно решит вопрос с главным тренером команды, об этом сообщает Skysports. Руководство клуба проведет финальный раунд переговоров с Витором Перейрой, Фрэнком Лэмпардом и временно исполняющим обязанности Данканом Фергюсоном на вакантную должность главного тренера коллектива.

Несмотря на то, что в руководстве сказали, что прислушаются к своим болельщикам и выберут действительно подходящую кандидатуру, последнее слово останется за владельцем клуба Фархадом Мошири.

Напомним, что ранее в этом сезоне тренерский мостик покинул испанский специалист Рафаэль Бенитес, и место временного тренера занял бывший футболист «Эвертона» Данкан Фергюсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Фрэнк Лэмпард Витор Перейра Данкан Фергюсон
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