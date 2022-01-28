«Эвертон» сузил количество претендентов на пост главного тренера

Уже в пятницу английский «Эвертон» окончательно решит вопрос с главным тренером команды, об этом сообщает Skysports. Руководство клуба проведет финальный раунд переговоров с Витором Перейрой, Фрэнком Лэмпардом и временно исполняющим обязанности Данканом Фергюсоном на вакантную должность главного тренера коллектива.

Несмотря на то, что в руководстве сказали, что прислушаются к своим болельщикам и выберут действительно подходящую кандидатуру, последнее слово останется за владельцем клуба Фархадом Мошири.

Напомним, что ранее в этом сезоне тренерский мостик покинул испанский специалист Рафаэль Бенитес, и место временного тренера занял бывший футболист «Эвертона» Данкан Фергюсон.