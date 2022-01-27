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«Манчестер Юнайтед» изменил мнение по Рангнику - немец может задержаться в клубе

27 Января 2022 • 11:54 Комментировать

Немецкий тренер Ральф Рангник может задержаться в «Манчестер Юнайтед», несмотря на участившиеся слухи о его уходе с поста рулевого по окончании нынешнего сезона.

Согласно информации таблоида The Sun, руководство манкунианского гранда приостановило поиски нового тренера. В клубе довольны работой нынешнего наставника и могут продлить с ним трудовое соглашение. Действующий контракт Рангника истекает по окончании сезона-2021/2022.

Под руководством Ральфа «МЮ» провел десять поединков, в которых одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

Сейчас «красные дьяволы» занимают четвертое место в таблице АПЛ и имеют шансы побороться за попадание в топ-3, если выиграют отложенные матчи.

«Манчестер Юнайтед» нашёл четырёх претендентов на место Рангника

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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