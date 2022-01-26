Клуб АПЛ сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по ван де Беку

«Кристал Пэлас» может стать новым местом работы голландского хавбека Донни ван де Бека. «Орлы» уже сделали предложение «Манчестер Юнайтед» об аренде игрока, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

По словам инсайдера, «красные дьяволы» хотят, чтобы «Кристал Пэлас» полностью выплачивал заработную плату ван де Беку в период аренды. При этом манкунианцы не станут прописывать в соглашении пункт о возможном выкупе.

Донни сыграл в текущем сезоне английской Премьер-лиги восемь поединков, в которых забил один гол. Ранее голландец заявлял о желании сменить команду из-за недостатка игровой практики.