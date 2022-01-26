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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по ван де Беку

26 Января 2022 • 09:29 Комментировать

«Кристал Пэлас» может стать новым местом работы голландского хавбека Донни ван де Бека. «Орлы» уже сделали предложение «Манчестер Юнайтед» об аренде игрока, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

По словам инсайдера, «красные дьяволы» хотят, чтобы «Кристал Пэлас» полностью выплачивал заработную плату ван де Беку в период аренды. При этом манкунианцы не станут прописывать в соглашении пункт о возможном выкупе.

Донни сыграл в текущем сезоне английской Премьер-лиги восемь поединков, в которых забил один гол. Ранее голландец заявлял о желании сменить команду из-за недостатка игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Донни ван де Бек
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