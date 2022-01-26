«Ньюкасл» сделал предложение по Гимараэшу

«Ньюкасл» сделал предложение «Лиону» по бразильскому полузащитнику Бруно Гимараэшу, об этом сообщают L’Équipe и RMC Sport. L’Équipe сообщает о предложении в размере 40 миллионов евро, в то время как RMC заявил, что предложение составляет 36 миллионов евро. «Сороки», которых недавно выкупил Саудовский государственный инвестиционный фонд, планируют увеличить нынешнюю зарплату футболиста в четыре раза. По текущему контракту с «Лионом» она составляет 220 тысяч евро в месяц.

Полузащитник также интересен лондонскому «Арсеналу» и туринскому «Ювентусу», но конкретных предложений по игроку не поступало. Окружение Гимараэша отказалось реагировать на новость, когда с ними связались из L’Équipe. От руководства французской команды никаких комментариев также не последовало.