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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тренеру «Брентфорда» были выдвинуты обвинения

25 Января 2022 • 15:53 Комментировать

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения рулевому «Брентфорда» Томасу Франку. На выходных его команда на своём поле проиграла «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Франк был так зол после игры, что сначала у него случился конфликт с игроком команды гостей, а после и с главным рефери. Получив по жёлтой карточке за каждый эпизод, Франк заработал удаление.

В своём заявлении Футбольная ассоциация говорит о словах и/или поведении Франка в отношении арбитра, называя действия специалиста неподобающими. У тренера есть два дня, чтобы отреагировать на обвинения.

После игры Томас Франк признал, что допустил глупую ошибку. Судя по всему, он согласится с обвинениями и наверняка получит штраф в дополнение к дисквалификации за красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк
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