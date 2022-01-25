​Тренеру «Брентфорда» были выдвинуты обвинения

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения рулевому «Брентфорда» Томасу Франку. На выходных его команда на своём поле проиграла «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Франк был так зол после игры, что сначала у него случился конфликт с игроком команды гостей, а после и с главным рефери. Получив по жёлтой карточке за каждый эпизод, Франк заработал удаление.

В своём заявлении Футбольная ассоциация говорит о словах и/или поведении Франка в отношении арбитра, называя действия специалиста неподобающими. У тренера есть два дня, чтобы отреагировать на обвинения.

После игры Томас Франк признал, что допустил глупую ошибку. Судя по всему, он согласится с обвинениями и наверняка получит штраф в дополнение к дисквалификации за красную карточку.