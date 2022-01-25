«Бавария» нашла замену Зюле в «Челси»

Защитник Никлас Зюле отказался продлевать контракт с мюнхенской «Баварией», игрок намерен сменить команду по окончании нынешнего сезона. В связи с этим немецкий гранд начал подыскивать нового игрока в центр обороны.

По данным портала Goal.com, одним из главных претендентов на переход в «Баварию» считается датчанин Андреас Кристенсен, у которого подходит к концу трудовой договор с лондонским «Челси».

25-летний скандинав выступает за «пенсионеров» с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник принял участие в 13 поединках, в которых получил две желтые карточки.