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«Вулверхэмптон» потерял Кампанью - эквадорец отбыл в МЛС

21 Января 2022 • 01:29 Комментировать

Леонардо Кампанья решил продолжить карьеру в МЛС - 21-летний эквадорец будет выступать на правах арендованного футболиста в «Интере Майами». Информация о приобретении американского клуба появилась в его «Твиттере».

Кампанья с 2020 года принадлежит «Вулверхэмптону», но не провел ни одного матча в составе «волков», постоянно выступая по арендам - то в португальском «Фамаликане», то в швейцарском «Грассхоппере». Кампанья является игроком сборной Эквадора, с 2019 года он провел шесть матчей в футболке национальной команды.

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Вулверхэмптон трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Леонардо Кампанья
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