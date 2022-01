«Вулверхэмптон» потерял Кампанью - эквадорец отбыл в МЛС

Леонардо Кампанья решил продолжить карьеру в МЛС - 21-летний эквадорец будет выступать на правах арендованного футболиста в «Интере Майами». Информация о приобретении американского клуба появилась в его «Твиттере».

Кампанья с 2020 года принадлежит «Вулверхэмптону», но не провел ни одного матча в составе «волков», постоянно выступая по арендам - то в португальском «Фамаликане», то в швейцарском «Грассхоппере». Кампанья является игроком сборной Эквадора, с 2019 года он провел шесть матчей в футболке национальной команды.

Official Welcome, Leonardo Campana #InterMiamiCF has signed young Ecuadorian forward from English Primer League side Wolves with a purchase option! Find out all the details below: https://t.co/Ksum8VzGrR