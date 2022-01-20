Форвард «Арсенала» может перейти в команду Джеррарда

22-летний форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Согласно информации The Athletic, заинтересованность в его услугах проявляет бирмингемская «Астон Вилла».
«Орлы» намерены воспользоваться истекающим контрактом футболиста с «канонирами». «Астон Вилла» рассчитывает заполучить нападающего по сниженной цене.
Напомним, что ранее бирмингемцы усилили состав звездным полузащитником Филиппе Коутиньо и французским латералем Люкой Динем.
С ноября 2020 года «Астон Виллу» тренирует Стивен Джеррард.
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