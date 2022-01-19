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Соперник «Зенита» по Лиге Европы хочет подписать Зинченко

19 Января 2022 • 13:38 Комментировать

Украинский защитник Александр Зинченко не получает стабильной игровой практики в «Манчестер Сити», в связи с чем может сменить команду уже этой зимой. Об этом рапортует El Chiringuito TV.

У 25-летнего игрока есть вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Интерес к Александру проявляет севильский «Бетис». «Зелёно-белые» уже связались с «Сити» по поводу возможного перехода Зинченко. Клуб Ла Лиги планирует арендовать украинца до конца текущего сезона.

Отметим, что «Бетис» является соперником петербургского «Зенита» по раунду плей-офф Лиги Европы. Игры состоятся во второй половине следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Александр Зинченко
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