Соперник «Зенита» по Лиге Европы хочет подписать Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко не получает стабильной игровой практики в «Манчестер Сити», в связи с чем может сменить команду уже этой зимой. Об этом рапортует El Chiringuito TV.

У 25-летнего игрока есть вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Интерес к Александру проявляет севильский «Бетис». «Зелёно-белые» уже связались с «Сити» по поводу возможного перехода Зинченко. Клуб Ла Лиги планирует арендовать украинца до конца текущего сезона.

Отметим, что «Бетис» является соперником петербургского «Зенита» по раунду плей-офф Лиги Европы. Игры состоятся во второй половине следующего месяца.