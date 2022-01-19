12 топовых футболистов, которые начали с футзала

19 января стартует чемпионат Европы по футзалу – виду спорта, через который прошли многие звёзды большого футбола. Ниже приводим лишь некоторые фамилии игроков, чей ослепительный талант проходил огранку на маленькой площадке для футзала.

1. Роналдо

Невероятно, но факт! Легендарный «Зубастик» начинал играть не просто в футзале, а... в воротах! Ему было 8 лет, но, к счастью, тренеры быстро разобрались, что этому мальчику мяч лучше подавать в ноги, а не в руки. И перевели его в нападение, после чего он сразу же забил четыре гола, красноречиво доказав тренерам их правоту. Через два года скаут Фернандо Карвальо пристроил его в «Сосиал Рамос», где Роналдо всего лишь за один год забил 166 голов! Потом был «Сан-Кристован», ещё один взрыв в «Крузейро», появление в Европе, а всё остальное – уже всем давно известная история.

«Футзал очень помог мне, потому что я понял – тут нужны очень хорошие и техничные ноги, места мало, надо уметь обыгрывать на маленьком пятачке. Мне это очень нравилось».

2. Иньеста

Исключительное, уникальное видение игры, приклеенный к ногам мяч, способность развернуться на малом пространстве. Всё это – характеристики Андреса Иньесты, чей стиль ковался в том числе и на футзальной площадке в своей родной Фуэнтеальбилье, под давлением соперника, который за 40 минут игры не даёт ни секунды передышки. Эти качества привели Иньесту на вершину Олимпа – его «Барса» выиграла всё, что можно выиграть. В 2013 году Иньеста снялся в рекламном ролике Nike, в котором рассказал о своей любви к футзалу:

«Всё началось тут, на этих ограниченных пространствах. Футзал – это возвращение к истокам. Тут, в тесноте, крайне важно найти решение, которое поможет развить атаку. Быть предсказуемым – значит проиграть. Тут надо пробовать, рисковать и делать это быстро».

3. Хави

Говоря об Иньесте, нельзя, конечно же, не упомянуть и другого вдохновителя тики-таки – Хави. Он также верен своим истокам и при случае вспоминает их – например, в одном из интервью сайту УЕФА:

«В футзале важны такие качества, как точность и тактическая мудрость. Большой футбол более требователен физически, там на первый план часто выходит именно физика, а в футзале важнее всего талант».

4. Неймар

Неймар также начинал играть на футзальной площадке, впервые показав себя в 8 лет именно там. Бразильская «десятка» дружит с Фалькао – звездой бразильского футзала, дважды чемпионом мира в этой дисциплине. Вместе они даже запускают некоторые социальные и благотворительные проекты, посвящённые футзалу и уличному футболу – например, Neymar Jr’s Five.

«Футзал учит думать быстро – это динамичная игра. Футзал научил меня использовать любое пространство на поле. Всегда любил футзал, но в какой-то момент мне пришлось полностью переключиться на большой футбол».

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5. Роналдиньо

«Гаучо» не просто начинал с футзала, но в 37 лет вернулся на маленькую площадку защищать цвета «Дели Драгонс». Правда, поиграл Роналдиньо недолго – восемь матчей и шестнадцать голов.

«Многие из моих финтов родились именно на площадке. Играешь на очень малом пространстве, что возводит контроль мяча на иной уровень. Мой контроль мяча шлифовался именно там, в футзале».

6. Лионель Месси

Лео Месси – ещё один игрок, который начинал с футзала. Своими воспоминаниями он поделился в интервью УЕФА:

«В Аргентине я играл и за свою улицу, и за свой клуб. Это очень захватывающая игра. Футзал помог мне стать тем, кем я являюсь сегодня».

7. Криштиану Роналду

Как обычно, где Месси – там и Роналду… Португалец рассказал о своем футзальном опыте в интервью официальному сайту УЕФА – и сказал примерно то же самое, что и Лео:

«Когда я был маленьким, в Португалии мы играли только в футзал. Маленькое поле позволило мне отточить контроль мяча, и я всегда чувствовал себя очень свободно на площадке. Вне всяких сомнений, без футзала я не стал бы тем, кем стал».

8. Жоржиньо

В 11 лет Жоржиньо также играл в футзал, под присмотром своей мамы Марии Терезы. Там, на площадке, зарождалось его исключительное видение поля. Именно там его увидел Мауро Бертаккини – один из первых наставников таланта, который сегодня бьёт в глаза всей футбольной Европе.

9. И другие

«И другие» – это, к примеру, Филипе Коутиньо («Я играл в футзал с шести до 13 лет, когда решил сконцентрироваться на большом футболе»), это Дуглас Коста, это ещё один бразилец – Халк, а также бывший зенитовец – Виллиан.

А вы?

Смотрите чемпионат Европы по футзалу на LiveResult.Ru.

Перевод и адаптация материала La Gazzetta dello Sport

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Дан ДУДКА