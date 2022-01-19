«Милан» нашёл замену Кьяеру в АПЛ

Защитник Джафет Танганга, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», попал в сферу интересов «Милана». Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Россонери» последнее время подыскивают нового центрального защитника в связи с травмой датчанина Симона Кьяера. Кьяер выбыл до конца текущего сезона из-за операции на травмированном колене. «Милан» рассчитывает оформить аренду Джафета на ближайшие полгода.

В этом сезоне на счету Танганги 17 поединков в составе «шпор». Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 15 миллионов евро.