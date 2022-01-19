Луис Суарес жаждет воссоединиться с Джеррардом в «Астон Вилле»

Уругвайский нападающий Луис Суарес может покинуть мадридский «Атлетико», в котором выступает с лета 2020 года. У него есть целый ряд предложений из клубов Южной Америки и даже Саудовской Аравии, однако Суарес надеется остаться в Европе, более того - вернуться в английскую Премьер-лигу.

Свои надежды уругвайский ветеран связывает с «Астон Виллой», которой руководит его давний приятель - Стивен Джеррард. Вместе они вершили славные дела в футболке «Ливерпуля», и сейчас Суарес, как сообщает испанский журналист Херард Ромеро, еще чувствует в себе силы с пользой для клуба поиграть на таком серьезном уровне, как АПЛ.