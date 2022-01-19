Луис Суарес жаждет воссоединиться с Джеррардом в «Астон Вилле»

Уругвайский нападающий Луис Суарес может покинуть мадридский «Атлетико», в котором выступает с лета 2020 года. У него есть целый ряд предложений из клубов Южной Америки и даже Саудовской Аравии, однако Суарес надеется остаться в Европе, более того - вернуться в английскую Премьер-лигу.
Свои надежды уругвайский ветеран связывает с «Астон Виллой», которой руководит его давний приятель - Стивен Джеррард. Вместе они вершили славные дела в футболке «Ливерпуля», и сейчас Суарес, как сообщает испанский журналист Херард Ромеро, еще чувствует в себе силы с пользой для клуба поиграть на таком серьезном уровне, как АПЛ.
Luis Suarez ha descartado ofertas de Palmeiras, Corinthians y Atlético Mineiro -además de una de Arabia - para centrarse en la propuesta del Aston Villa de su ex compañero Gerrard. En directo en https://t.co/vrsj4XOUJL#jijantesfc— Gerard Romero (@gerardromero) January 18, 2022
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