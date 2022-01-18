​Эллардайс сообщил о готовности вернуться в «Эвертон»

«Эвертон» ищет нового наставника для команды после отставки Рафаэля Бенитеса на фоне неудовлетворительных результатов. Экс-тренер «ирисок» Сэм Эллардайс дал понять, что готов вернуться к работе на «Гудисон Парк».

«Если «Эвертон» нуждается во мне, да, я бы вернулся. Не сказал бы, что это будет долгосрочный эффект, потому что я не думаю, что это правильно для клуба и для меня», - слова Эллардайса приводит на своих страницах Liverpool Echo.

Напомним, что Сэм Эллардайс работал главным тренером «Эвертона» в 2017-2018 годах.

«Я разработал дальнейший план, но, увы, клуб не захотел по нему идти», - вспомнил опытный тренер.