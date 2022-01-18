Марсьяль отказал клубам АПЛ

Форвард «МЮ» Антони Марсьяль, которого сватают в другие клубы, готов сменить команду. При этом французский нападающий не хочет переходить в другой клуб АПЛ, об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

Антони не интересны варианты продолжения карьеры в «Тоттенхэме» и «Ньюкасле». Игрок уже ответил отказом на предложения этих клубов.

Марсьяль рассматривает три варианта - он может оказаться в «Барселоне», «Севилье» или «Ювентусе».

«Юнайтед» отпустит форварда в тот клуб, который согласится взять на себя оклад игрока и комиссию за переход.