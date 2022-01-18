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«Эвертон» принял решение по тренеру после отставки Бенитеса

18 Января 2022 • 10:26 Комментировать

Поражение от «Норвича» со счётом 1:2 стало последней каплей для руководства «Эвертона». Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку, и клуб принялся искать нового рулевого для команды. Судя по данным СМИ, «ириски» очень хотели вернуть Роберто Мартинеса, но в бельгийской федерации не хотят отпускать тренера за десять месяцев до чемпионата мира и не допускают совмещения им двух должностей. В сложившейся ситуации «Эвертон» до конца сезона решил довериться Данкану Фергюсону, который входил в штаб Бенитеса. Об этом сообщает Daily Mail.

В декабре 2019 года Данкан Фергюсон уже исполнял обязанности главного тренера «Эвертона» в четырёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Данкан Фергюсон
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