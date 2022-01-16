«Манчестер Сити» изучает варианты усиления состава на трансферном рынке. Поговаривают, что «горожане» положили глаз на восходящую звезду «Реала» - Винисиуса Жуниора. По данным El Nacional, рулевой английского клуба Хосеп Гвардиола лично связывался с представителями 21-летнего бразильца и обсуждал возможный летний трансфер игрока.

Неделю назад Винисиус Жуниор заявлял, что хочет выступать за «Реал» на протяжении долгих лет. В декабре появлялась информация о работе мадридского клуба над новым трудовым соглашением для талантливого форварда.

В сезоне 2021/2022 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 27 матчей. В них бразилец забил 15 голов и отдал 9 голевых передач.