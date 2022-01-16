Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола пытается переманить в «Манчестер Сити» восходящую звезду «Реала» слухи

16 Января 2022 • 12:48 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» изучает варианты усиления состава на трансферном рынке. Поговаривают, что «горожане» положили глаз на восходящую звезду «Реала» - Винисиуса Жуниора. По данным El Nacional, рулевой английского клуба Хосеп Гвардиола лично связывался с представителями 21-летнего бразильца и обсуждал возможный летний трансфер игрока.

Неделю назад Винисиус Жуниор заявлял, что хочет выступать за «Реал» на протяжении долгих лет. В декабре появлялась информация о работе мадридского клуба над новым трудовым соглашением для талантливого форварда.

В сезоне 2021/2022 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 27 матчей. В них бразилец забил 15 голов и отдал 9 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Винисиус Жуниор Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
16 Января 2022 в 12:55
И зачем Вини должен уйти из Реала в какой то недоклуб ... ?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.25 6.00 11.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
11:20 · Англия. Премьер-лига
​Перишич может перейти в топ-клуб АПЛ
10:14 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль отреагировал на слова Рангника – тренер заявил, что футболист отказался ехать на матч 4
03:47 · Англия. Чемпионшип
«Сток Сити» усилился игроком «Челси»
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» заинтересовался вратарем «Манчестер Юнайтед»
00:37 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» уволил Бенитеса – журналист
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» передумал покупать полузащитника «Барселоны»
15 Января
23:52 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард: «Если бы мы играли все 90 минут так, как во втором тайме, могли бы обыграть «МЮ»
23:42 · Англия. Премьер-лига
​Рангник сообщил об отказе нападающего «Манчестер Юнайтед» ехать на матч 2
23:33 · Англия. Премьер-лига
​Рангник: «Это был лучший матч «Манчестер Юнайтед» под моим руководством» 7
23:29 · Англия. Премьер-лига
​Бруну Фернандеш: «Мы заслуживали большего» 1
23:06 · Англия. Премьер-лига
​Коутиньо: «Я скучал по АПЛ» 1
22:56 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» собрал совет директоров – Бенитеса могут уволить
22:39 · Англия. Премьер-лига
В ближайшие дни будет объявлено о контракте Эриксена с одним из клубов АПЛ
22:39 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» в субботнем матче забил 17% от голов в этом чемпионате
22:33 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо в дебютном матче помог «Астон Вилле» уйти от поражения в игре с «МЮ» 7
Все новости
Рекомендуем