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Погба готов покинуть «МЮ» и выбрал себе новый клуб

15 Января 2022 • 15:42 Комментировать (5)

Все идет к тому, что пути полузащитника Поля Погба и «Манчестер Юнайтед» разойдутся. По данным Le Parisien, французский футболист принял решение продолжить карьеру у себя на родине. Поль желает присоединиться к столичному «ПСЖ».

Парижский клуб не против подписать звездного игрока, контракт которого с «красными дьяволами» истекает в конце текущего сезона. Манкунианцы предложили Погба новое соглашение, однако до сих пор не получили ответа.

Сейчас Поль находится в лазарете из-за травмы, которую получил в расположении сборной Франции. В этом сезоне полузащитник отдал семь ассистов в девяти матчах АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
15 Января 2022 в 16:03
Вот как так можно-не играть 5 лет,но его хотят ПСЖ, Реал, Барселона....
Куляба
15 Января 2022 в 16:28
с чего ты взял, что его хотят ??)
в статье указано: "Француз хочет на родину в ПСЖ" ))) А там Райолу пошлют куда нить подальше при упоминании Погба ) разве что возьмут если только в придачу к Холанну бонусом чисто )))
Underdog !
15 Января 2022 в 16:37
По прошлым статьям
ARTUR
15 Января 2022 в 16:44
Дружище смотри кто автор этих статей ))) Погба так же нужен Псж как Гумен союзу литераторов )))
Underdog !
15 Января 2022 в 16:56
Так я же не только с этого сайта черпаю информацию
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