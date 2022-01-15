Погба готов покинуть «МЮ» и выбрал себе новый клуб

Все идет к тому, что пути полузащитника Поля Погба и «Манчестер Юнайтед» разойдутся. По данным Le Parisien, французский футболист принял решение продолжить карьеру у себя на родине. Поль желает присоединиться к столичному «ПСЖ».

Парижский клуб не против подписать звездного игрока, контракт которого с «красными дьяволами» истекает в конце текущего сезона. Манкунианцы предложили Погба новое соглашение, однако до сих пор не получили ответа.

Сейчас Поль находится в лазарете из-за травмы, которую получил в расположении сборной Франции. В этом сезоне полузащитник отдал семь ассистов в девяти матчах АПЛ.

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