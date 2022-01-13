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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» объявила о трансфере экс-защитника «Барселоны» официально

13 Января 2022 • 12:45 Комментировать

Защитник «Эвертона» Люка Динь сменил команду. 28-летний французский футболист продолжит карьеру в бирмингемской «Астон Вилле», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Сумма сделки не разглашается, однако, по данным портала Transfermarkt, переход Диня обошелся «львам» в 30 миллионов евро. За новую команду Люка будет выступать под 27-м номером на спине.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провел 13 поединков, в которых получил четыре желтые карточки. Ранее Динь выступал за «Барселону».

«Астон Вилла» находится во второй половине турнирной таблицы АПЛ. Команду тренирует Стивен Джеррард.

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Евро-Футбол.Ру,
Люка Динь Астон Вилла
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