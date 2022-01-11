Клуб АПЛ претендует на защитника «ПСЖ»

Защитник французского «ПСЖ» Абду Диалло имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе, об этом сообщается на страницах RMC Sport.

Если верить журналистам, в услугах 25-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Вест Хэм». Боссы «молотобойцев» планируют подписать игрока на правах аренды до завершения нынешнего сезона. При этом переговорный процесс между сторонами даже не начинался.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 13 поединках на клубном уровне, в которых записал на свой счет один голевой пас. Согласно оценке экспертов портала Transermarkt, рыночная стоимость Диалло составляет 25 миллионов евро.