Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ претендует на защитника «ПСЖ»

11 Января 2022 • 09:51 Комментировать

Защитник французского «ПСЖ» Абду Диалло имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе, об этом сообщается на страницах RMC Sport.

Если верить журналистам, в услугах 25-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Вест Хэм». Боссы «молотобойцев» планируют подписать игрока на правах аренды до завершения нынешнего сезона. При этом переговорный процесс между сторонами даже не начинался.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 13 поединках на клубном уровне, в которых записал на свой счет один голевой пас. Согласно оценке экспертов портала Transermarkt, рыночная стоимость Диалло составляет 25 миллионов евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Абду Диалло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.01  22:45 Саутгемптон ... Брентфорд 2.00 3.35 3.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Января
09:51 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ претендует на защитника «ПСЖ»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «ПСЖ» и «Милан» нацелились на игрока «Тоттенхэма» 1
09:05 · Англия. Кубок Англии
Линекер недоволен решением судей отменить гол «Астон Виллы» в ворота «Манчестер Юнайтед»
08:50 · Англия. Кубок Англии
Рангник назвал игрока, который может стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
08:44 · Англия. Кубок Англии
Джеррард рассказал, как его приняли на «Олд Траффорд»
08:30 · Англия. Кубок Англии
Рангник подвёл итоги матча «МЮ» - «Астон Вилла» 1
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с приоритетным трансфером
03:28 · Англия. Кубок Англии
Рангник: «Мактоминай может стать капитаном «Манчестер Юнайтед» 1
03:23 · Англия. Кубок Англии
Джеррард: «Астон Вилла» доминировала на протяжении долгих отрезков матча»
02:50 · Англия. Премьер-лига
Антонио продлил контракт с «Вест Хэмом»
02:10 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Сауль с каждым матчем становится увереннее в себе»
02:04 · Англия. Кубок Англии
Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии
01:50 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Я очень рад приходу Коутиньо»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Траоре готов покинуть «Вулверхэмптон» ради «Тоттенхэма»
00:54 · Англия. Кубок Англии
Быстрый гол, офсайды и де Хеа позволили «Манчестер Юнайтед» пройти «Астон Виллу» 4
Все новости
Рекомендуем