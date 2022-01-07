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«Барселона» объявила о трансфере Коутиньо в «Астон Виллу» официально

07 Января 2022 • 12:45 Комментировать

Каталонская «Барселона» отправила бразильского хавбека Филиппе Коутиньо в аренду на Туманный Альбион. Полузащитник будет выступать за бирмингемскую «Астон Виллу» до конца текущего сезона, об этом рапортует пресс-служба «сине-гранатовых».

Стоит отметить, что в арендном соглашении прописана опция выкупа игрока. Филиппе должен прилететь в расположение новой команды в течение ближайших двух дней.

29-летний полузащитник оказался не нужен главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу, в связи с чем руководство решило отправить бразильца в аренду для получения игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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