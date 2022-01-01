​Ляказетт: «Не буду говорить о судействе, чтобы не было проблем»

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт высказался после домашнего поражения от «Манчестер Сити» с результатом 1:2 в первый день 2022 года.

«По сравнению с матчем первого круга против «Манчестер Сити» вы увидели совсем другой «Арсенал» - команду с гораздо большими амбициями. Я горжусь той игрой, которую мы показали сегодня.

Решения судей? Не буду говорить о них, чтобы не было проблем. Но некоторые решения вызывают разочарование», - слова Ляказетта на своих страницах приводит RMC Sport.

«Арсенал» на текущую минуту остаётся на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.