Защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Жоау Канселу пострадал в результате нападения преступников. Четверо грабителей хотели завладеть деньгами игрока, однако футболист попытался дать им отпор. В ходе стычки игрок получил повреждения лица.

«Сегодня меня атаковали четыре труса, которые причинили боль моим близким и мне. Они смогли завладеть моими драгоценностями и нанести мне повреждения лица. Не представляю, как могут жить такие подлые люди», - написал Канселу в своем инстаграм-аккаунте.

В нынешнем сезоне Жоау поучаствовал в 19 поединках чемпионата Англии, записав на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи.