Как изменилась стоимость футболистов в первой пятёрке ведущих чемпионатов

Стоимость футболистов сегодня – это величина не всегда объективная. Но нужна количественная характеристика для оценки игроков. И здесь на помощь приходит портал Transfermarkt, который недавно обновил цену на игроков со всего мира. Как же изменилась стоимость футболистов в первой пятёрке ведущих чемпионатов?

Лига 1

Во Франции сегодня собрано большинство звёзд мирового футбола. Даже больше того, все собраны в одном клубе – «ПСЖ». Однако большую положительную стоимость получил Дэвид Джонатан, увеличивший свою цену на 15 млн евро (50 млн евро в итоге). 21-летний форвард «Лилля» весьма ярок. Любопытно, что он представляет Канаду и уже в следующем году вместе со своей «хоккейной» родиной может удивить на футбольном чемпионате мира, а значит ещё и умножить свою трансферную стоимость. Худшие результаты у Месси (-20 млн евро) и Неймара (-10 млн евро). Бразилец и аргентинец уже едут с рынка?

Бундеслига

Патрик Шик – один из лидеров сборной Чехии на прошедшем чемпионате Европы – стал лучшим по увеличению стоимости в Бундеслиге (+12 млн евро). 25-летний форвард перебрался из «РБ Лейпциг» в «Байер» и продолжил поражать ворота соперников, поэтому изменение его стоимости неудивительно. Худшие результаты у Роберта Левандовски из «Баварии» и Ваута Вегхорста из «Вольфсбурга». У каждого – минус 10 млн евро. Вот так бывает: забиваешь больше всех в лиге, но ни «Золотого мяча», ни положительного изменения цены…

Серия А

Душан Влахович из «Фиорентины» увеличил свою стоимость на 20 млн евро. Разве были шансы у Кокорина, когда рядом с ним такой конкурент? Учитывая, что сербу всего 21 год, а его результативность стабильна уже второй сезон кряду, то можно заявить, что мы становимся свидетелями зарождения новой звезды мирового футбола. Худший результат у полузащитника из «Наполи» Лоренцо Инсинье (-13 млн евро). Не помогло даже недавно заработанное звание чемпиона Европы.

Ла Лига

Семнадцатилетний Гави из «Барселоны» получил шанс проявить себя в конце лета 2021 года. Через неделю он уже дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Баварии». Конечно, не лучшая ситуация в каталонском клубе позволила проявить себя юному парню. Но именно он обладатель самого динамичного роста стоимости в Ла Лиге (+25 млн евро). Худший результат у одноклубника Гави Ансуа Фати и Яна Облака из мадридского «Атлетико». Каждый потерял в стоимости 20 млн евро.

АПЛ

Португальский полузащитник Диогу Жота из «Ливерпуля» увеличил свою стоимость на 15 млн евро, доведя её до суммарных 60 млн евро. Это лучший результат АПЛ. 25-летний полузащитник в 12 матчах АПЛ забил семь мячей, показывая стабильную игру. Куда хуже обстоят дела у Гарри Кейна («Тоттенхэм») и Джека Грилиша («Манчестер Сити»). Ведущие игроки сборной Англии потеряли по 20 млн евро.

Время не щадит никого. Ещё вчера ты был героем, а сегодня ты уже ветеран, приходят на смену честолюбивые дублёры, которые стремятся стать новыми звёздами мирового футбола. В нашей подборке сегодня все, кто набрал стоимость ещё в ожидании своего расцвета. Интересно будет проследить за их развитием и посмотреть, как изменится цена уже в следующем сезоне.

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Константин Лицин