Вопрос с будущим нападающего Лоренцо Инсинье остаётся открытым, ведь действующий контракт игрока с «Наполи» истекает в конце сезона. Журналист и инсайдер Фабио Сантини, которого цитирует Area Napoli, рассказал о том, что главным претендентом на подписание Инсинье является «Тоттенхэм».

Сантини отметил, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис считает вариант с переходом Инсинье в «Тоттенхэм» хорошим. Для Лаурентиса важно, чтобы капитан «Наполи» не перешёл в конкурирующий клуб в Италии.

Отмечается, что Антонио Конте предпочёл бы увидеть Лоренцо Инсинье в «Тоттенхэме» уже зимой.

Ранее агент Лоренцо Инсинье рассказывал, что «Наполи» предложил форварду новый контракт с сокращением зарплаты вдвое.