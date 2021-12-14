​Конте высказался о Кейне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий по поводу форварда своей команды Гарри Кейна.

«За свою карьеру я тренировал несколько топ-игроков. Теперь у меня есть Гарри Кейн, настоящий чемпион. Для меня большое удовольствие видеть его в команде, иметь возможность рассчитывать на футболиста такого уровня. Он обладает впечатляющими техническими качествами. Надеюсь, что смогу внести вклад в его развитие», - высказался Конте для Sky Sport Italia.

В сезоне 2021/2022 Гарри Кейн провёл за «Тоттенхэм» во всех соревнованиях 20 матчей. В них форвард забил 8 голов и отдал 2 результативных паса.