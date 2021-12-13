«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу в гранде АПЛ

В «Милане» начали подыскивать замену 40-летнему шведскому ветерану Златану Ибрагимовичу. Стороны могут продлить контракт еще на один год, однако «россонери» нужен нападающий на перспективу.

По сведениям Tuttosport, миланский гранд нашел усиление в английской Премьер-лиге. В сферу интересов мерсисайдцев попал бельгийский форвард Дивок Ориги, правами на которого владеет «Ливерпуль». Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий поучаствовал в десяти поединках «Ливерпуля». Бельгиец записал себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.