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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Динь не поехал на матч в Лондон – сообщалось о его конфликте с Бенитесом

12 Декабря 2021 • 00:32 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Эвертон
2.25 3.30 3.35
Через 17 ч. 55 мин.

В начале этой недели Люка Динь не попал в заявку «Эвертона» на матч с «Арсеналом», что удивило болельщиков и журналистов. Рафаэль Бенитес ограничился комментариями о том, что это лишь рабочий момент, и что тренер должен выбирать состав, но появлялись слухи о конфликте между испанским тренером и французским защитником.

На популярной страничке The Bobble в «Твиттере», посвящённой «Эвертону», сообщается о том, что Люка Динь не поехал с командой в Лондон на воскресный матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Судя по всему, у француза действительно возникли проблемы с тренером, ведь раньше он стабильно играл и даже пару раз выводил «ирисок» на поле с повязкой капитана.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Люка Динь
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭВЕРТОН
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12.12  17:00 Бёрнли ... Вест Хэм
12.12  17:00 Лестер ... Ньюкасл
12.12  19:30 Кристал Пэлас ... Эвертон
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