​Динь не поехал на матч в Лондон – сообщалось о его конфликте с Бенитесом

В начале этой недели Люка Динь не попал в заявку «Эвертона» на матч с «Арсеналом», что удивило болельщиков и журналистов. Рафаэль Бенитес ограничился комментариями о том, что это лишь рабочий момент, и что тренер должен выбирать состав, но появлялись слухи о конфликте между испанским тренером и французским защитником.

На популярной страничке The Bobble в «Твиттере», посвящённой «Эвертону», сообщается о том, что Люка Динь не поехал с командой в Лондон на воскресный матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Судя по всему, у француза действительно возникли проблемы с тренером, ведь раньше он стабильно играл и даже пару раз выводил «ирисок» на поле с повязкой капитана.