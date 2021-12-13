Бенитес отреагировал на слухи об отставке из «Эвертона»

«Эвертон» проводит неудачный отрезок сезона под руководством испанского наставника Рафаэля Бенитеса. В матче очередного тура чемпионата Англии «ириски» потерпели поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. После окончания встречи главный тренер дал комментарий по своему будущему.

«Мое будущее? Я не собираюсь жаловаться на отсутствие желания у моих футболистов. Просто иногда команда допускает ненужные ошибки. Мы постараемся не повторять своих оплошностей в следующих играх», - приводятся слова испанца в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

По итогам 16 туров «Эвертон» набрал 18 баллов и находится на 14-й строчке в таблице Премьер-лиги.