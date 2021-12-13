Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенитес отреагировал на слухи об отставке из «Эвертона»

13 Декабря 2021 • 08:18 Комментировать
Кристал Пэлас
3:1
Эвертон
окончен

«Эвертон» проводит неудачный отрезок сезона под руководством испанского наставника Рафаэля Бенитеса. В матче очередного тура чемпионата Англии «ириски» потерпели поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. После окончания встречи главный тренер дал комментарий по своему будущему.

«Мое будущее? Я не собираюсь жаловаться на отсутствие желания у моих футболистов. Просто иногда команда допускает ненужные ошибки. Мы постараемся не повторять своих оплошностей в следующих играх», - приводятся слова испанца в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

По итогам 16 туров «Эвертон» набрал 18 баллов и находится на 14-й строчке в таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен футболистами
08:18 · Англия. Премьер-лига
Бенитес отреагировал на слухи об отставке из «Эвертона»
12 Декабря
23:32 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции слухи
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не собирается продавать Родриго
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» снова начал проигрывать
20:08 · Англия. Премьер-лига
Матч «Брентфорд» - «МЮ» под угрозой срыва – в составе манкунианцев вспышка коронавируса 1
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не смог забить «Бёрнли», «Лестер» разгромил «Ньюкасл»
19:06 · Англия. Премьер-лига
Бенатиа – о Роналду: «Он жертвует всем, такого футболиста больше не будет» 2
18:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Лидс»: прогноз на матч чемпионата Англии – 14 декабря 2021
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 14 декабря 2021
12:01 · Англия. Премьер-лига
Пулишич готов сменить «Челси» на «Барселону» 2
11:49 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон провёл 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал игрока, которого продаст в январе
11:29 · Англия. Премьер-лига
​Роналду догнал Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге 3
11:22 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» привлекает Кавани и Торреса, несмотря на вылет из Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем