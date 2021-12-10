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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Александер-Арнольд - лучший игрок ноября в АПЛ

10 Декабря 2021 • 14:30 Комментировать (1)

Лучшим игроком ноября в Премьер-лиге Англии был признан защитник Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». В прошлом месяце он провёл три матча в чемпионате Англии. В них Александер-Арнольд забил один гол и отдал четыре результативных паса на партнёров по команде.

После 15 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Манчестер Сити» команда Юргена Клоппа отстаёт всего на один зачётный балл.

В ближайшем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле сыграет против «Астон Виллы». Игра пройдёт в субботу, 11 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
10 Декабря 2021 в 14:37
Трент вернулся.
Когда за спиной Ван Дейк, можно творить на бровке от края и до края.
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10.12  23:00 Брентфорд ... Уотфорд
11.12  15:30 Манчестер Сити ... Вулверхэмптон
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