​Александер-Арнольд - лучший игрок ноября в АПЛ

Лучшим игроком ноября в Премьер-лиге Англии был признан защитник Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». В прошлом месяце он провёл три матча в чемпионате Англии. В них Александер-Арнольд забил один гол и отдал четыре результативных паса на партнёров по команде.

После 15 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Манчестер Сити» команда Юргена Клоппа отстаёт всего на один зачётный балл.

В ближайшем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле сыграет против «Астон Виллы». Игра пройдёт в субботу, 11 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.