Звездный нападающий Криштиану Роналду, который выступает в английской Премьер-лиге за «МЮ», разместил в инстаграм-аккаунте фотографию со своей семьей.

«Мои любимые», - гласит сообщение 36-летнего португальского футболиста в социальной сети.

В среду, 8 декабря, «красные дьяволы» проведут поединок против швейцарского клуба «Янг Бойз» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Подопечные Ральфа Рангника досрочно гарантировали себе выход в плей-офф престижного турнира.