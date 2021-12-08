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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мои любимые»: Роналду опубликовал фотографию с семьёй фото

08 Декабря 2021 • 11:17 Комментировать (2)

Звездный нападающий Криштиану Роналду, который выступает в английской Премьер-лиге за «МЮ», разместил в инстаграм-аккаунте фотографию со своей семьей.

«Мои любимые», - гласит сообщение 36-летнего португальского футболиста в социальной сети.

В среду, 8 декабря, «красные дьяволы» проведут поединок против швейцарского клуба «Янг Бойз» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Подопечные Ральфа Рангника досрочно гарантировали себе выход в плей-офф престижного турнира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
overkill666
08 Декабря 2021 в 11:37
вот это новость... сенсация!
Ale10JUFC
08 Декабря 2021 в 11:55
+++++++
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