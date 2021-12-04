«Ты всего уже добился, живи и радуйся»: Кассано обратился к Роналду

Известный в прошлом итальянский форвард Антонио Кассано, поигравший за мадридский «Реал» и «Рому», обратился к звездному португальцу Криштиану Роналду.

«КриРо писал мне, чтобы я уважительно относился к его голам и достижениям. Я же не боюсь выражать свои мысли, всегда говорю правду. Я узнал, что Роналду получил мой телефонный номер от Буффона. Он захотел написать мне, что я забил только 150 голов, а на его счету уже 750. Обращаюсь к Криштиану: ты всего уже добился, живи и радуйся. Посмотри на Месси, ему на все плевать, он не пишет мне сообщения. В чем твоя проблема?», - цитирует Кассано Mundo Deportivo.

Антонио завершил карьеру футболиста в 2017 году.