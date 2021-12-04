Конте высказался о будущем Льориса в «Тоттенхэме»

В лондонском «Тоттенхэме» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с опытным французским голкипером Уго Льорисом. Об этом в беседе с журналистами поведал наставник «шпор» Антонио Конте.

«Я совсем недавно пришел в этот клуб. Нам нужно решить много вопросов. Что касается Уго, то он лидер команды. Это топ-голкипер. Мы хотим сохранить его, и Льорис об этом знает. Считаю его важным звеном команды. У нас еще есть время, чтобы все обсудить», - передает слова итальянского тренера Sky Sports.

34-летний Льорис выступает за «Тоттенхэм» с августа 2012 года. Его контракт со «шпорами» истекает по завершении текущего сезона.