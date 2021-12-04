«Арсенал» нацелился на лучшего бомбардира Лиги 1

Лондонский «Арсенал» продолжает поиски нового форварда на фоне слухов о возможном расставании с французским нападающим Александром Ляказеттом. По сообщениям Evening Standard, скауты «канониров» обратили свой взор на чемпионат Франции.

Английский клуб заинтересовался нападающим «Лилля» Джонатаном Дэвидом, выступающим в составе «Лилля». 21-летний канадский футболист является лучшим бомбардиром Лиги 1. В 16 поединках чемпионата он отметился десятью забитыми мячами (два – с пенальти).

21-летний канадец связан контрактными обязательствами с «догами» до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 35 миллионов евро.