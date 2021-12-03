«Интер» и «Милан» поборются за игрока «Манчестер Юнайтед»

Бразилец Алекс Теллес, выступающий на позиции флангового защитника в «Манчестер Юнайтед», может сменить Туманный Альбион на Италию. Интерес к 28-летнему футболисту проявляют два топ-клуба Серии А, рапортует The Sun.

В споре за игрока сойдутся «Милан» и «Интер». Миланские гранды поборются за футболиста в зимнее трансферное окно. При этом боссы «красных дьяволов» не планируют расставаться с Теллесом. Трудовой договор Алекса с манкунианцами рассчитан до середины 2024 года. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник принял участие лишь в трех матчах.