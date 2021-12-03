Под занавес летнего трансферного окна Сауль перебрался из «Атлетико» в «Челси». Впрочем, испанский полузащитник получает мало игрового времени – в Премьер-лиге он провёл на поле только 92 минуты в трёх матчах.

Как сообщает на своих страницах The Sun, Саулю надоело его положение в «Челси». Футболист хочет играть, но его варианты на зимнее трансферное окно ограничены, ведь в сезоне 2021/2022 он уже заигран за два европейских клуба. «Атлетико» вряд ли сможет вернуть Сауля из аренды из-за потолков зарплат в Ла Лиге, то есть полузащитнику можно будет перейти только в клуб из другой конфедерации – например, в США или Китай.