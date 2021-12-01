​Аспиликуэта может перейти в «Барселону»

Сесар Аспиликуэта может вернуться в Испанию спустя 12 лет. Как сообщает Marca, 32-летний защитник находится на радаре «Барселоны».

Каталонский клуб переживает серьёзные финансовые трудности и активно смотрит в сторону игроков, которых можно арендовать или подписать бесплатно. Действующий контракт Аспиликуэты с «Челси» рассчитан до конца сезона, и хотя у игрока есть предложение о пролонгации, он предпочитает подождать и изучить рынок.

Вероятность трансфера Сесара Аспиликуэты в «Барселону» зависит от многих факторов. Среди них – качество игры вернувшегося в каталонский клуб Дани Алвеса во второй половине сезона 2021/2022.