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​Аспиликуэта может перейти в «Барселону»

01 Декабря 2021 • 14:51 Комментировать

Сесар Аспиликуэта может вернуться в Испанию спустя 12 лет. Как сообщает Marca, 32-летний защитник находится на радаре «Барселоны».

Каталонский клуб переживает серьёзные финансовые трудности и активно смотрит в сторону игроков, которых можно арендовать или подписать бесплатно. Действующий контракт Аспиликуэты с «Челси» рассчитан до конца сезона, и хотя у игрока есть предложение о пролонгации, он предпочитает подождать и изучить рынок.

Вероятность трансфера Сесара Аспиликуэты в «Барселону» зависит от многих факторов. Среди них – качество игры вернувшегося в каталонский клуб Дани Алвеса во второй половине сезона 2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
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