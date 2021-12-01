«Манчестер Юнайтед» выделит 70 млн евро на трансфер лучшего бомбардира Серии А

Лучший бомбардир нынешнего сезона чемпионата Италии Душан Влахович может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Представители сербского игрока ведут переговоры с манкунианцами о потенциальном трансфере. Стороны близки к соглашению, утверждает Todofichajes.

По сведениям источника, «красно-белые» готовы выделить на покупку 21-летнего голеадора 70 миллионов евро. При этом лондонский «Арсенал», который также заинтересован в форварде, предлагает «фиалкам» на 15 миллионов больше.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Душан провел 15 поединков, отметившись 12 забитыми мячами (четыре – с пенальти).