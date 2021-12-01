​Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе Торреса в «Барселону»

Поговаривают, что Ферран Торрес может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону». Накануне появилась информация о согласовании контракта между игроком и каталонским клубом. По поводу возможного переезда Торреса на «Камп Ноу» высказался рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Уходит ли Торрес? С этим вопросом вы должны пойти к Чики Бегрристайну (директор «Манчестер Сити» - прим), агенту Феррана или «Барселоне». Я не тот парень, который будет об этом говорить.

Мы звоним игрокам из других клубов, когда они нам интересны. Я предпочёл бы этого не делать, но так есть», - слова Гвардиолы приводит журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».