«Ньюкасл» сделал предложение Брозовичу

Хорватский полузащитник Марсело Брозович, который до сих пор не продлил трудовое соглашение с миланским «Интером», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, в трансфере хавбека заинтересован «Ньюкасл». Новое руководство «сорок» готово подписать с игроком долгосрочный трудовой договор. Аутсайдер АПЛ намерен платить Марсело 6,5 миллиона евро за сезон. Также в договоре будут прописаны бонусные выплаты.

Контракт Брозовича с «нерадзурри» рассчитан до окончания нынешнего сезона. «Интер» не хочет отпускать хорвата и ведет с ним активные переговоры о пролонгации сотрудничества.