Кьеза - трансферная цель «Баварии» и «Челси»

Атакующий полузащитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза имеет варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге и немецкой Бундеслиге.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, вингер находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии» и лондонского «Челси». Игрок может задуматься о смене клубной прописки, если «старая синьора» не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Федерико составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кьеза забил три гола и отдал три ассиста в 16 поединках.