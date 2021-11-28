Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес входит в сферу интересов «Барселоны», что подтверждали в каталонском клубе. Впрочем, переезд игрока на «Камп Ноу» пока откладывается. Испанская Marca пишет на своих страницах о том, что трансфер Торреса в зимнее окно трудноосуществим.

«Манчестер Сити» не устраивают варианты с арендой или арендой с опцией выкупа. Клуб готов продать Торреса за 70 миллионов евро, но у «Барселоны» сейчас нет таких средств для осуществления трансфера.

Ферран Торрес играет за «Манчестер Сити» с августа 2020 года. В 43 матчах за клуб испанец забил 9 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.