Мерсон рассказал, при каких обстоятельствах Роналду покинет «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Пол Мерсон допускает уход португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона.

«КриРо может уйти, если клуб не финиширует в топ-4 Премьер-лиги. Криштиану хочет регулярного выступать в Лиге чемпионов. Думаю, уход португальца будет выгоден для всех. К тому же, я сильно сомневаюсь, что Роналду захочет работать с Почеттино, которого сватают на пост наставника команды», - приводит слова эксперта таблоид Daily Star.

36-летний португалец вернулся на «Олд Траффорд» минувшим летом. Стороны заключили двухлетнее соглашение.