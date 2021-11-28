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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон рассказал, при каких обстоятельствах Роналду покинет «Манчестер Юнайтед»

28 Ноября 2021 • 09:48 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Пол Мерсон допускает уход португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона.

«КриРо может уйти, если клуб не финиширует в топ-4 Премьер-лиги. Криштиану хочет регулярного выступать в Лиге чемпионов. Думаю, уход португальца будет выгоден для всех. К тому же, я сильно сомневаюсь, что Роналду захочет работать с Почеттино, которого сватают на пост наставника команды», - приводит слова эксперта таблоид Daily Star.

36-летний португалец вернулся на «Олд Траффорд» минувшим летом. Стороны заключили двухлетнее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
28 Ноября 2021 в 10:01
Рон хочет чтобы его рекорды были вечными и все больше и больше вписать себя в историю футбола...
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