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«Барселона» нацелилась на вингера «Манчестер Сити»

27 Ноября 2021 • 10:33 Комментировать

Испанский вингер Ферран Торрес, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может вернуться на родину. В подписании контракта с футболистом заинтересована каталонская «Барселона».

По сообщениям Sport.es, покупка Торреса – одна из приоритетных задач «сине-гранатовых» на зимнее трансферное окно. Сам игрок хотел бы переехать на «Камп Ноу» и уже сообщил о своем желании руководству «горожан».

Каталонцам предстоит согласовать сумму трансфера Феррана. «Барса» вряд ли сможет позволить себе большие траты, поскольку испытывает финансовые трудности. Для покупки Торреса каталонцам, скорее всего, придется расстаться с кем-то из своих игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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