«Барселона» нацелилась на вингера «Манчестер Сити»

Испанский вингер Ферран Торрес, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может вернуться на родину. В подписании контракта с футболистом заинтересована каталонская «Барселона».

По сообщениям Sport.es, покупка Торреса – одна из приоритетных задач «сине-гранатовых» на зимнее трансферное окно. Сам игрок хотел бы переехать на «Камп Ноу» и уже сообщил о своем желании руководству «горожан».

Каталонцам предстоит согласовать сумму трансфера Феррана. «Барса» вряд ли сможет позволить себе большие траты, поскольку испытывает финансовые трудности. Для покупки Торреса каталонцам, скорее всего, придется расстаться с кем-то из своих игроков.