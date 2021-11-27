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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп хочет пригласить в «Ливерпуль» полузащитника «Ювентуса»

27 Ноября 2021 • 09:33 Комментировать

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, ныне являющийся игроком туринского «Ювентуса», может вернуться на Туманный Альбион, где ранее выступал за лондонский «Арсенал».

По информации ESPN, новым местом работы хавбека может стать «Ливерпуль». Наставник мерсисайдского гранда Юрген Клопп лично заинтересован в переходе Аарона. В свою очередь «старая синьора» готова расстаться с игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Стороны связаны трудовым соглашением до лета 2023 года. Аарон выступает за итальянский гранд с 2019 года.

В текущем сезоне Серии А валлиец провел три встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Аарон Ремзи
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