Фаворитом на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» является Маурисио Почеттино. Впрочем, судя по всему, аргентинец сможет переехать из Парижа в Манчестер только летом. Как сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники, «красные дьяволы» сделали запрос по Маурисио Почеттино через посредников, но получили отказ. В настоящий момент парижане не намерены обсуждать переход аргентинского специалиста.

Стоит напомнить, что Маурисио Почеттино уже работал в Англии, возглавляя «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Тренерское кресло в «ПСЖ» аргентинец занял в начале 2021 календарного года.