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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по Почеттино, «ПСЖ» отказал слухи

24 Ноября 2021 • 15:23 Комментировать (7)

Фаворитом на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» является Маурисио Почеттино. Впрочем, судя по всему, аргентинец сможет переехать из Парижа в Манчестер только летом. Как сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники, «красные дьяволы» сделали запрос по Маурисио Почеттино через посредников, но получили отказ. В настоящий момент парижане не намерены обсуждать переход аргентинского специалиста.

Стоит напомнить, что Маурисио Почеттино уже работал в Англии, возглавляя «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Тренерское кресло в «ПСЖ» аргентинец занял в начале 2021 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
24 Ноября 2021 в 17:35
Почеттино не исправит этот бардак он тоже меланхолик, им нужен дядька типа Чоло чтобы заставил всех работать на все 100%...
ARTUR
24 Ноября 2021 в 16:31
Когда уволили викинга я думал у них есть твёрдое соглашение с кем-то из тренеров,но для меня было изначально понятно что ни Зидан ни Конте туда не пойдет , слишком много там проблем ,дед с лиловым носом , постоянно сующий его в дела клуба ,плюс два чела которые постоянно сами мутят воду и масса ими же недовольных других игроков , и вот этот хаос как раз подчеркивает бестолковость руководства МЮ
Alex1972
24 Ноября 2021 в 17:21
"Лиловый нос" - это очень креативно.... Я редко кому отвечаю, но сейчас не тот случай... Браво!!!...
ARTUR
24 Ноября 2021 в 17:27
)))
ингерман
24 Ноября 2021 в 16:01
ай по поводу почетдина в псж все можец решица после отвецки с мс.. )))
Alex1972
24 Ноября 2021 в 15:44
Почеттино отказ, Зидан отказ, Энрике отказ, Манчини отказ..... Никто не хочет идти в это болото "во главе" с португальской свиньей.... А-ха-ха-ха....
Манкунианец76
24 Ноября 2021 в 16:59
великовозрастный потешник,а ты набираешь обороты))))Одно плохо-начинаешь переходить на личности,а так совсем не плохо-смело можно тебя выпускать в антрактах)))
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