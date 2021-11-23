​Гвардиола: «То, что сделали Роналду и Месси, повторить практически невозможно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ» затронул тему Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«То, что сделали Роналду и Месси, будет практически невозможно повторить. Может быть, мы и увидим что-то такое, но лично я не думаю, что это произойдёт. Думаю, это уникальные ребята. Попробуйте найти двух таких игроков, чтобы они это повторили», - высказался Гвардиола.

Напомним, что Лионель Месси и Криштиану Роналду на двоих выиграли 11 «Золотых мячей». В музее аргентинца на сегодняшний день на одну такую награду больше.